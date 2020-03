Les données chinoises sur le coronavirus et publiées dans le New England Journal of Medecine le week-end dernier montrent un lien (chez 1063 fumeurs et non-fumeurs) entre statut tabagique et risque de présenter une forme sévère de Covid-19 (risque augmenté de 50%), ou une forme très sévère nécessitant soit ventilation artificielle soit passage en réanimation ou encore aboutissant au décès (risque augmenté de 133% par rapport au risque d’un non-fumeur).

Des résultats qui ne surprennent pas Sophie Gohy, pneumologue au sein des Cliniques Universitaires Saint-Luc.

"Il y a des données récentes qui viennent de Chine et qui vont dans ce sens. Une publication a été publiée et on voit l'évolution du patient deux semaines après hospitalisation si le patient allait bien ou pas. Et dans le groupe où les gens se portaient moins bien, des facteurs comme l'âge et le fait de fumer sont ressortis comme étant des facteurs engendrant une évolution défavorable".