Un accord de principe a été trouvé entre partenaires sociaux, selon le président de la FGTB.

Les élections sociales qui devaient se tenir en Belgique du 11 au 24 mai prochains vont être reportées en raison de l'épidémie de coronavirus, a annoncé ce mardi matin Robert Vertenueil, président de la FGTB, au micro de Bel RTL.

Selon le numéro 1 du syndicat socialiste, un accord de principe sur le report de ces élections a été trouvé au sein du Groupe des 10, l’instance qui regroupe les principaux représentants patronaux et syndicaux belges.

L’idée serait de geler une partie de la procédure (qui avait déjà commencé) et de la faire reprendre après l’été. La décision formelle n’a pas encore été prise, mais le Groupe des 10 doit tenir une nouvelle réunion (virtuelle) cet après-midi.

Les élections sociales se tiennent tous les quatre ans. Elles visent à renouveler les conseils d'entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Ces élections sociales concernent plus de 6000 entreprises.