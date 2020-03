Il y a quelques jours, le SDI (Fédération Patronale Interprofessionnelle) demandait au Gouvernement fédéral de prévoir des mesures pour aider les indépendants en cas de propagation du coronavirus (Covid-19). La fédération explique alors que de nombreux indépendants et chefs de petites entreprises étaient inquiets. Tous avaient peur de l'impact négatif que pouvait avoir le virus, et craignaient les différentes conséquences liées à un arrêt de travail forcé.

En réponse à cette demande plus que justifiée, le Ministre des Indépendants et des PME Denis Ducarme (MR) a annoncé avoir pris une série de mesures pour les travailleurs indépendants.

Tout d'abord, il annonce des facilités de payement des cotisations sociales. Concrètement , cette mesure signifie une réduction des cotisations sociales provisoires pour l'année 2020. En fonction de l'impact de l'épidémie sur son activité, l'indépendant pourra réduire ses cotisations sociales provisoires. L'indépendant pourra également avoir une dispense des cotisations sociales pour les deux premiers trimestres de l'année 2020. Pour finir, l'indépendant pourra bénéficier du report d'un an des cotisations sociales pour les deux premiers trimestres de l'année 2020. Le Ministre garantit que "tout indépendant confronté à des difficultés de paiement de ses cotisations en temps et en heure en raison de l’impact du coronavirus pourra obtenir ce report d’échéance, avec la double garantie que les majorations seront effacées au moment du paiement effectif et que tous ses droits sociaux sont maintenus dans l’intervalle".

Dans un second temps, le Ministre veut simplifier l'accès au revenu de remplacement ("droit passerelle") en cas d’interruption forcée à cause du coronavirus. Dans ce cas de figure, l'indépendant pourra alors bénéficier d'un revenu de remplacement d'un montant mensuel de 1 266,37€ ou de 1 582,46 € en cas de charge de famille. Pour que l'accès soit simplifié, Denis Ducarme exposera au Kern (le comité restreint des ministres), une mesure d’assouplissement des conditions d’octroi qui aura pour objectif qu’un revenu de remplacement puisse être obtenu pour toutes les interruptions forcées d’au moins 7 jours calendriers et non plus d'un mois civil complet. En cas de mise en quarantaine, en Belgique ou à l'étranger, l'indépendant pourra bénéficier de ce revenu de remplacement.

Face à cette rapide réaction venant du gouvernement fédéral, Benoît Rousseau, directeur juridique du SDI, se dit "satisfait" des mesures prises pour aider les indépendants. Il explique: " Le Gouvernement fédéral a réagi de manière très rapide à notre demande, nous en sommes très satisfaits. Par contre, si le virus venait à se propager davantage, il est clair que les mesures mises en place ne seraient plus adaptées parce qu'elles sont trop générales. Il faudra alors en refaire des nouvelles beaucoup plus ciblées ". Selon lui, si ce cas se produisait, il estime que le gouvernement n'aurait aucun mal à prendre les mesures adéquates pour faire face à la situation.

Le directeur se veut rassurant, à l'heure actuelle il y a peu d'indépendants qui sont touchés par l'impact du coronavirus au point de fermer leur entreprise: " Si un indépendant doit par malheur mettre la clé sous la porte, ce n'est pas uniquement à cause du virus. Il devait déjà avoir d'autres problèmes financiers importants avant l'arrivée du virus. Certes, il n'a pas aidé, mais il n'en est pas non plus la cause première ".

Benoît Rousseau espère par contre que le Ministre parviendra à simplifier l'accès au revenu de remplacement. "Obliger un indépendant à fermer, et après lui faire attendre 1 mois avant de pouvoir accéder à un revenu de remplacement dans ces conditions est un gros problème, ce n'est pas du tout adapté ".

Pour rassurer d'avantage, le SDI annonce qu'une page internet dédiée aux entreprises pénalisées par le coronavirus va voir le jour et qu'elle sera relayée par différentes entreprises.