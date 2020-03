Depuis ce vendredi, les Affaires étrangères déconseillent les voyages scolaires dans les zones à risques. Ce genre de sortie est largement insuffisant pour Paolo Criscenzo, avocat bruxellois, spécialiste en droit pénal et droit international, rédacteur en chef du site "actualitesdroitbelge.be". " Certains pays, comme l’Italie, ont pris des mesures drastiques pour prévenir une propagation plus intense du coronavirus ", explique-il. " Fermeture temporaire et généralisée des écoles et universités sur tout le territoire italien, interdiction temporaire pour les avocats italiens d’aller au Palais pour plaider, interdiction dans les zones à risques de sortir de ladite zone pour un temps déterminé,... Mais d’autres pays, comme la Belgique, n’ont, à ce stade, pris aucune mesure de cet ordre. Les mesures prises ont été plutôt informatives sur la situation de la localisation de la propagation du virus dans le monde et sur des gestes élémentaires à adopter pour tout type de virus. "

