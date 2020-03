Plusieurs réseaux suspendent leurs activités pour être en phase avec les mesures gouvernementales.

Depuis le début du confinement, toutes les activités non essentielles sont interdites et les déplacements sont réduits aux seules urgences et nécessités. Et même si trop de Belges enfreignent les règles émises par les autorités, les rues sont bien plus vides que d’habitude et les transports en commun n’ont jamais été aussi déserts.

Une règle qui vaut aussi pour les moyens de transport alternatifs. Si les vélos et trottinettes électriques privées sont toujours autorisés dans l’espace publique, la question des engins partagés se posait. Comment les nettoyer correctement ? Peuvent-ils être vecteurs du coronavirus ?

Des questions avec des réponses trop compliquées à mettre en place ; c’est pourquoi plusieurs sociétés ont tout simplement cessé leurs activités dans les grandes villes belges et étrangères.

Lime a donc annoncé jeudi la suspension, en raison de la crise du coronavirus, de ses activités dans les différentes villes de Belgique où l’entreprise propose ses trottinettes en libre-service. Vendredi, c’est Jump, le service d’Uber de vélos électriques actif à Bruxelles, qui en a fait de même. Dott, deuxième acteur sur le marché des trottinettes dans la capitale, continuera lui à proposer ses engins.