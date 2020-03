L'Union Professionnelle Vétérinaire (UPV) a décidé de se mettre au service des autorités pour aider à la gestion de la crise du Covid-19."La plupart de nos structures sont équipées d’ oxyconcentrateurs , voire de respirateurs . L’Union Professionnelle Vétérinaire invite tous ses membres à les mettre à disposition si l’évolution de la situation le nécessite", indique l'organisme dans un communiqué.

L'UPV précise également que les structures vétérinaires restent ouvertes malgré la crise du coronavirus. "Même si nos animaux ne sont pas atteints par le coronavirus, ils continuent malgré tout à présenter différentes pathologies nécessitant l’intervention des vétérinaires", justifie l'organisme.

Formés à l’hygiène et à la santé publique les vétérinaires ont pris les mesures nécessaires pour assurer la continuité des soins des animaux petits et grands (de compagnie ou non). La plupart des cabinets, centres et cliniques se sont ont adaptés afin d’éviter que trop de personnes ne se croisent dans les salles d’attente, par exemple en proposant essentiellement des consultations sur rendez-vous et en limitant le nombre de personnes accompagnant leurs animaux.

De plus, aucune pénurie de médicaments ou d’aliments pour animaux n’est prévue et les livraisons se déroulent tout à fait normalement