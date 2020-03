Le Conseil national de sécurité a annoncé jeudi soir lors d'une conférence de presse une série de mesures de restriction importantes en vue d'éviter la propagation du coronavirus. Maggie De Block, la ministre de la santé, s'est exprimée sur l'épidémie en cours.

Les établissements horeca et discothèques devront fermer leurs portes cette nuit, les cours seront suspendus dans les écoles et toutes les activités, qu'elles soient récréatives, culturelles, sportives, folkloriques, publiques ou privées, sont annulées. Maggie De Block s'est exprimée sur l'ampleur que va encore prendre l'épidémie et qui restera, selon elle, dans notre pays, "8 à 9 semaines".