Les études se multiplient ces derniers jours sur la contagiosité des variants du coronavirus, sur l’impact sur les plus jeunes… La pression est mise sur le monde politique. Va-t-on “reconfiner” ?

Deux choses me frappent. La première, c’est l’absence d’études scientifiques sur la propagation du virus. Les études dont vous parlez sont juste des constats chiffrés. On nous dit, par exemple, que les coiffeurs sont plus contaminés que la moyenne selon les chiffres de l’Inami et que, donc, il y aurait un problème avec leurs salons. C’est ridicule