Ils sont ainsi 55% à avoir marqué leur insatisfaction lors de ce sondage réalisé en mars et avril dernier, pour 44% de répondants satisfaits. Ces taux pour l'UE dans son ensemble sont plus équilibrés: respectivement 50% et 48%.

Près de 26.700 personnes (dont 1.034 Belges) ont été interrogées à travers les 27 États membres pour cet Eurobaromètre du Parlement européen, destiné à mesurer l'état de l'opinion du continent au moment où les campagnes de vaccination, impulsées sous l'égide de la Commission européenne, s'accélèrent.

D'après ce sondage, huit Européens sur dix ont entendu parler des mesures prises par l'Union européenne (coordination sanitaire, achats communs de vaccins, soutien économique, plan de relance, etc.).

Les Belges ont été plus déçus que la moyenne des Européens concernant la solidarité dont ont fait preuve les pays de l'Union entre eux: 69% n'en ont pas été satisfaits, pour une moyenne UE à 53%. En Italie, 44% des répondants se sont dits satisfaits de cette solidarité intra-UE.

Certes, presque la moitié des Européens garde une image positive de l'Europe --un niveau qui s'est maintenu--, mais seulement 23% des sondés se disent "favorables à l'UE telle qu'elle s'est construite jusqu'à présent". Et 47% se disent en faveur d'une Europe "mais pas de la manière dont elle a été réalisée jusqu'à présent".

Cette soif de réformes se traduit notamment dans le secteur de la santé: 74% des Européens (et 85% des Belges) souhaitent ainsi que l'UE acquière davantage de compétences pour faire face aux crises sanitaires, et notamment aux futures pandémies.

La santé est une compétence exclusive des États, qui ne relève pas de l'UE, mais la crise sanitaire a amené la Commission européenne à lancer un ambitieux projet d'"Europe de la santé", notamment avec la mise en place d'une Agence de préparation aux situations d'urgence sanitaire (HERA).

Concernant l'impact économique de la pandémie et des mesures de confinement, 31% des Européens sondés (22% des Belges) disent avoir vu leur situation financière affectée, et par ailleurs 26% des Européens (27% des Belges) s'attendent à une réduction de leurs revenus dans les prochains mois.