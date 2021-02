Entre le 19 octobre, date de mise en application du couvre-feu, et le 10 février, 15 288 P.-V. ont été dressés pour déplacements non autorisés, selon des chiffres de la police fédérale. Cela correspond à une moyenne de 132 P.-V. par jour. Cette moyenne, qui s’élevait à 165 par jour du 19 octobre au mois de décembre a donc baissé en décembre (3 540), janvier (3 462 P.-V.) et sur le début février (795).

Un pic a été constaté en semaine 53 (du 28 décembre au 3 janvier) avec 916 P.-V. Pour précision, depuis le 14 mars 2020, 55 362 P.-V. pour déplacement non autorisé ont été dressés. et 28 000 rien qu’en avril. Mais durant la première vague, les déplacements non essentiels étaient interdits… Le montant de l’amende pour non-respect du couvre-feu se chiffre à 250 euros pour les personnes individuelles et 750 euros pour les magasins ou les établissements Horeca.