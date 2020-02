Suite à l'épidémie du coronavirus, les pharmacies croulent sous les demandes. Entre masques et gels hydroalcooliques, les pharmaciens rassurent les citoyens comme ils peuvent. Ambiance.

Deux pharmaciens font le point concernant l'avancée du coronavirus.

Ils travaillent tous les deux dans la rue des Tongres à Bruxelles mais dans deux pharmacies différentes, et pourtant, le constat est le même. Ils reconnaissent avoir eu une hausse soudaine de clients. Les commandes se ressemblent toutes : des masques et du gel hydroalcoolique. Rien d'étonnant vu l'état de panique de certaines personnes.

Si eux sont prudents et ne cèdent pas à la panique, ils font tout pour rassurer leurs clients: "On donne toujours deux conseils, le premier, c'est de se laver régulièrement les mains, et le second, c'est d'éviter de faire la bise".

Francesca, une des pharmaciennes sondées, se confie plus longuement: "Je suis moi-même italienne, et ma famille vit en Italie. Pourtant, ça ne nous inquiète pas vraiment. Quand on voit la vitesse à laquelle il s'est propagé, ça ne m'étonnerait pas que le coronavirus soit déjà en Belgique".

La pharmacienne se veut rassurante: si on suit les différents conseils donnés, il n'y a pas de raison de s’inquiéter.

Si aujourd’hui les masques sont à nouveau disponibles,Francesca assure que dans sa pharmacie, ce sont principalement les clients qui partent en voyage qui en achètent.