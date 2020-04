"Nous devons avancer mais lentement et de manière très réfléchie afin qu'il n'y ait pas une nouvelle flambée de contaminations dans les semaines à venir nous forçant à repartir de zéro", a déclaré Elio Di Rupo, à la veille d'un nouveau Conseil national de sécurité.

"Je ne sais pas ce qui va s'y passer. Nous allons écouter les experts et prendre les décisions qui s'imposent, en faisant la balance entre tous les intérêts. Mais la première priorité, ça restera la santé", a encore assuré le ministre-président régional. Par ailleurs, interrogé sur la collaboration des Régions avec le Fédéral, ce dernier a rendu hommage à la Première ministre Sophie Wilmès "qui réussit à faire en sorte que toutes les entités se parlent et coopèrent", notamment au cours des conférences interministérielles qui se sont multipliées depuis le début de la crise. "La collaboration avec le Fédéral est optimale et pas du tout chaotique. On peut se réjouir que notre pays, dans toute sa diversité institutionnelle, parvienne à gérer", a-t-il expliqué.

Un couac dans les commandes de masques

Elio Di Rupo s'est également exprimé au sujet des masques non-conformes commandés par le Fédéral.. "Nous ne jetons la pierre à personne. Chacun fait du mieux qu'il peut", a réagi le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, interrogé par plusieurs parlementaires régionaux, jeudi, en commission spéciale du Parlement de Wallonie.

La Région ayant passé sa propre commande de masques KN95 auprès du même fournisseur chinois, l'Aviq, l'agence wallonne pour une vie de qualité, a demandé aux établissements de soins à qui elle en avait envoyés de ne pas les utiliser dans l'attente des résultats de nouveaux tests. Ces résultats sont attendus "dans les heures ou les jours qui viennent", a précisé M. Di Rupo.

"Soyons de bons comptes. Quand les masques arrivent à Bierset, ils sont contrôlés par le SPF Economie pour les masques FFP2 et par l'agence fédérale des médicaments pour les masques chirurgicaux. Ces contrôles sont à la fois visuels et administratifs. Dans le cas qui nous occupe, les lots ont été libérés avant que l'hôpital d'Alost ne constate que les masques qu'il avait reçus étaient déficients", a expliqué le ministre-président régional.

"Ayant commandé des masques auprès du même fournisseur, nous avons demandé une analyse complémentaire auprès de 2 laboratoires agréés car il y a des lots différents. Les résultats de ces tests sont attendus dans les heures ou les jours à venir", a-t-il poursuivi.

"Mais nous ne jetons la pierre à personne. Chacun tente de faire du mieux qu'il peut et la pénurie de masques est mondiale", a conclu M. Di Rupo.