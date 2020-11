"La dernière chose que nous voulons, c'est une vague (de coronavirus, NDLR) de Noël. Si nous sommes imprudents à Noël, nous en subirons le résultat trois ou quatre semaines plus tard." "D'ici la Noël, le coronavirus sera toujours là. Et les gens ne sont pas vaccinés. Nous serons encore dangereux les uns par rapport aux autres. Il faut oser le reconnaître", a rappelé le Premier ministre. "La période de Noël est une période où l'on se réunit et partage de bons souvenirs mais nous ne voulons pas être un danger les uns pour les autres. Noël ne sera absolument pas comme les précédents. Cela me semble la logique même", a ajouté Alexander De Croo, qui prévoit de célébrer la fête de Noël avec sa compagne et ses enfants.

Il est encore trop tôt pour savoir précisément quelles mesures seront en vigueur pour les fêtes de fin d'année. Les mesures actuelles - et notamment le fait qu'un seul contact rapproché par membre d'une famille soit autorisé - sont d'application au moins jusqu'au 13 décembre.