Les chiffres des trois derniers jours doivent encore être consolidés pour ce qui concerne les nouveaux cas. Ce que l'on peut dire, c'est que du 6 au 12 juillet, il y a eu en moyenne 99,7 nouveaux cas quotidiens. On constate une nouvelle augmentation de l'ordre de 12%. On a dénombré 67 nouveaux cas de plus que ce mercredi 15 juillet. Au total, 63.039 personnes ont été contaminées en Belgique depuis le début de la pandémie. La majorité des personnes contaminées provient de la population active (20-60 ans)

Par contre, les chiffres des décès et des hospitalisations ont meilleure mine. Sur la période du 6 au 12 juillet, il y a en moyenne 1,9 décès par jour soit une diminution de 54% par rapport à la semaine dernière. On dénombre 4 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures. En tout, 9792 personnes sont décédées à cause du Covid-19 en Belgique.

Les chiffres des hospitalisations portent, eux, sur la période du 8 au 15 juillet. La moyenne des admissions quotidienne s'élève à 9,3 (diminution de 35% par rapport à la semaine passée). Sur la journée de mercredi, on a totalisé 9 nouvelles arrivées en milieu hospitalier.