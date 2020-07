Je serai de ces personnes qui restent au pays, pour la première fois depuis des années", confiait début juillet, le sourire aux lèvres, Jean-Christophe Parent, le directeur de Walibi Belgium. Et il est loin d’être le seul dans ce cas. Du projet de randonnée cycliste du nord au sud du territoire, à la (re) découverte des villes flamandes, en passant par le gîte de charme à un jet de pierre de Spa, on en entend des projets belgo-belges pour ces vacances qui ne s’annoncent définitivement pas comme les autres, coronavirus oblige. Les sondages et enquêtes dévoilés en juin l’attestent. Selon Touring, 27 % des Belges veulent rester en Belgique. Le Travel Intentions Report publié par le Fonds de Garantie Voyages, en collaboration avec l’ABTO (Association belge des tour-opérateurs) parle, lui, de 14 % des Belges qui comptent passer leurs vacances en Belgique, contre 10 % avant la crise. Le "voyager" local a le vent en poupe…

Plans d’urgence et campagnes de promotion

De leur côté, les autorités ont mis le turbo pour ranimer la flamme touristique après un printemps forcément perdu pour les acteurs du secteur. En Wallonie, les pertes de chiffre d’affaires étaient évaluées à 82 millions d’euros en mars, et à 89 un mois plus tard. À Bruxelles, "pour le seul mois de juin, la perte du chiffre d’affaires pour le secteur touristique (loisir et affaires) était de l’ordre de 93 %", indique Patrick Bontinck, CEO de Visit. Brussels.

Des plans d’urgence ont donc été élaborés pour relancer la machine. À la clé, 10 millions d’euros à destination des opérateurs touristiques à Bruxelles. Et 6,5 millions en Wallonie. En outre, Wallonie Belgique Tourisme (WBT), en même temps qu’un nouveau site visitwallonia.be, a lancé Changer d’air, une campagne de promotion (affichage, réseaux sociaux, "carte postale vidéo" en télévision) développée en Belgique ainsi qu’à l’étranger. Signée Destination Wallonie, tout pour s’évader, la campagne vise à rappeler aux Belges l’intérêt touristique de leur propre pays.

À Bruxelles où le tourisme compte pour 10 % de l’économie locale et les Belges pour 20 % des touristes, "notre campagne sur le thème No Brussels without us, invite les gens à redécouvrir la capitale avec, au centre, les Bruxellois et leur diversité, précise Patrick Bontick. Bruxelles est la deuxième ville la plus cosmopolite au monde, la première en Europe. Elle est parfois mieux connue à l’international que par les Belges eux-mêmes. Nous avons donc fort communiqué vers la Flandre et la Wallonie. Mais aussi vers les régions limitrophes : nord de la France, Pays-Bas et une partie des régions limitrophes allemandes."

Il pointe aussi une action concrète : "La Brussels Card de 48 h pour 20 euros qui donne accès à 44 musées bruxellois. Une manière d’attirer les gens à Bruxelles et d’y soutenir la culture."

Baromètre d’affluence à la Côte

Pour sa part, Westtoer, le super syndicat d’initiative de la Flandre occidentale et donc des stations balnéaires, a décidé de répartir ses campagnes publicitaires entre l’été et l’automne. Parce que "la Côte est une destination quatre saisons", convient Stefaan Gheysen, son directeur général, mais aussi parce que "l’objectif, cette année, est d’étendre la saison". C’est qu’il faut récupérer une partie des pertes du printemps (750 millions d’euros pour la province, soit 20 % des 3,7 milliards de rentrées habituelles). Et, surtout, empêcher que les touristes se concentrent en masse, sur juillet et août. "On n’a pas peur d’un rush, mais on s’y est préparé", dit-il. Avec tout un arsenal d’outils : capteurs de données, compteurs de passages, perspectives d’affluence, webcams, etc., à retrouver sur le site www.lelittoral.be, mais aussi sur les panneaux des autoroutes et ceux de la SNCB. "Soixante zones sont analysées, réactualisées toutes les 10 minutes. Selon l’affluence, les teintes passent du vert au jaune ou à l’orange." Pas au rouge, signe que la Côte n’est pas interdite.