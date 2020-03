Les restaurants wallons et bruxellois tentent de laisser un mètre entre les tables mais pas de quoi convaincre beaucoup de clients

Le coronavirus continue de se propager, d’augmenter le nombre de personnes contaminées et de faire des victimes collatérales. Parmi celles-ci, le personnel de l’Horeca wallon et bruxellois souffre terriblement aussi de l’impact économique du Covid19. “L’impact est important, on le ressent au nombre d’annulations des réservations. Sans compter les clients qui toussent sans mettre la main devant la bouche (NDLR: il est recommandé de tousser dans le pli du coude) et qui, du coup, font fuir les autres. Le secteur tente de communiquer sur ses mesures, comme celles d’espacer les tables à plus d’un mètre les unes des autres, dans l’espoir de voir les clients revenir”, précise le président de la Fédération Horeca de Wallonie, Thierry Neyens.

Même constat du côté bruxellois. Philippe Trine, président de la fédération Horeca parle d’un véritable drame pour le secteur. “Lundi, nous en étions à 30-40 % de pertes, aujourd’hui certains restaurants sont totalement vides et les pertes s’élèvent à 90 %. C’est une catastrophe. Certains tentent aussi d’éloigner les tables à plus d’un mètre, etc. L’annulation de certains événements provoque des milliers de nuitées en moins à Bruxelles et donc une perte considérable pour l’ensemble du secteur Horeca”.

Dès lors, vaut-il mieux procéder, comme en Italie, à la fermeture de tous les restaurants, cafés, etc ?

“C’est comme si on me demandait de choisir de nous couper la jambe droite ou la jambe gauche ! Ce qui est certain, c’est que la promesse de reporter nos charges n’arrangera rien. Ce que nous attendons, c’est l’annulation de ces charges et non pas le report qui ne va faire que couler le secteur !”, s’exclame Philippe Trine.