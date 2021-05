Selon nos confrères du journal Le Soir, le pouvoir organisateur Wallonie-Bruxelles Enseignement a tranché. Les élèves de l'enseignement officiel ne passeront pas d'examens de fin d'année, à l’exception des épreuves externes et années diplômantes. Une décision prise suite à une recommandation de la ministre Désir (PS). Il n'y aura pas non plus de session de repêchage début septembre.

Annulées l'année dernière, les épreuves externes (CEB, CED, CE1D) auront toutefois bien lieu cette année. Les examens de sixième secondaire seront également organisés.