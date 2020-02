Nos confrères du journal Het Laatste Nieuws ont obtenu le témoignage de Philip Soubry, le Belge de 54 ans infecté par le coronavirus.

C'est lundi soir que Philip Soubry, tout juste revenu de Chine avec huit autres Belges, a appris qu'il était contaminé. "Les médecins sont tout à coup venus me trouver pour me dire qu'ils avaient une mauvaise nouvelle à m'annoncer. J'ai dû prendre une douche et enfiler une combinaison pour être transféré en ambulance à l'hôpital à Bruxelles. Ici, je suis seul dans ma chambre, sans confort. Je m'ennuie, mais je n'ai aucune exigence. Et c'est rassurant de savoir que je suis suivi. Tous les deux jours, ils me testeront pour savoir si je suis encore porteur du virus. Ils espèrent que mon système immunitaire fera son travail.

L'homme originaire de Flandre occidentale ne cède en tout cas pas à la panique. "Je ne me sens pas malade. Je n'avais d'ailleurs pas dans l'idée de quitter la Chine". C'est son employeur qui l'a convaincu.

Comme le révélait mardi soir la télévision régionale Focus-WTV et le journal Krant van West-Vlaanderen, Philip Soubry travaille pour LVD Group, un industriel basé à Gullegem. Il a été engagé pendant plus de cinq ans dans une branche chinoise de l'entreprise. L'usine à laquelle il était affecté, qui emploie 1.100 personnes et qui est désormais obligée de fermer, se trouve à plus de 120 kilomètres de Wuhan, le foyer principal de l'épidémie qui sévit actuellement dans l'Empire du Milieu.

Philip explique aussi que sa femme est restée en Chine et qu'elle aussi est probablement porteuse du virus. Il espère qu'il ne restera pas plus de quinze jours en quarantaine. "Il est possible que le virus disparaisse de mon corps au bout d'une semaine", dit-il.