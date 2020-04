Celle-ci émane d'un aide soignant. Par le biais de son avocat Maître Paolo Criscenzo, celui-ci a déposé, le 6 avril, une dénonciation pénale devant le Procureur général près de la Cour d'appel de Bruxelles. Cette dénonciation est contre X mais ce sont les autorités qui sont clairement visées. Pour cet aide soignant, qui dit être suivi dans son action par des centaines de professionnels, et son avocat, il y a eu dysfonctionnements, au moins par défaut de prévoyance ou de précaution, et dont les répercussions renvoient aux infractions d'homicides et/ ou coups et blessures involontaires.

(...)