Plus de 1,2 million de vaccins ont été livrés en Belgique la semaine dernière.

C'est plus que les deux semaines précédentes réunies, selon les données du SPF Santé publique. Près de 7,9 millions de vaccins ont désormais été fournis. Plus de la moitié des vaccins livrés la semaine dernière provenaient de Pfizer/BioNTech, soit 733.590 doses. AstraZeneca a délivré 335.200 doses, Moderna 76.800 et Johnson & Johnson 85.600.