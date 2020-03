Son scénario du pire, celui de 850 000 personnes infectées et 30000 morts en Belgique a fait beaucoup réagir. Le docteur Philippe Devos, intensiviste au CHC Liège et président de l’Absym, le plus grand syndicat belge des médecins, se base sur de récentes recommandations européennes pour dresser un nouveau constat face au coronavirus. Ses conseils n’engagent que lui-même. Pour ce médecin, il faut laisser les écoles ouvertes à certaines conditions mais stopper, dès samedi, toute une série de loisirs comme les rencontres de football ouvertes au public, les pièces de théâtre, les concerts, etc. Explications :

"Je viens de prendre connaissance des nouvelles recommandations faites par le centre européen de contrôles des maladies infectieuses, l’ECDC. Ils décrivent une évolution du virus à quatre degrés, différents des phases que l’on connaît. Ils ne tiennent pas compte de la courbe des contaminés mais du niveau de contagion.

(...)