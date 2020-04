S’il existe un certain nombre de signes encourageants quant à un ralentissement de l’épidémie, les experts restent prudents.

Selon des chiffres du centre national de crise et du SPF Santé publique, on dénombrait ce mardi 876 nouveaux cas de contaminations en Belgique, ce qui porte le total à 12 775 personnes officiellement infectées du Covid-19. Parmi ces nombreux nouveaux cas, 467 proviennent de Flandre, 203 de Wallonie, et 189 de Bruxelles.

On déplore également le décès de 98 personnes au cours des dernières 24 heures à cause du virus, en plus de 94 autres décès, relatifs aux jours précédents mais seulement comptabilisés ce mardi 31 mars. Ces 192 nouveaux décès font monter le bilan total à 705 depuis le début de l’épidémie dans notre royaume. Et on dénombre 485 nouvelles entrées en hôpital lors de la journée d’hier, ce qui porte le nombre de personnes hospitalisées à 4 920. Pendant la même période, 168 personnes ont pu quitter l’hôpital. Au total, 1 696 ont pu quitter le milieu hospitalier depuis le début de la propagation du virus en Belgique. De plus, 1 021 lits sont occupés en soins intensifs, (94 au cours des dernières 24 heures), ce qui représente 53 % de l’occupation. 786 d’entre eux nécessitent une assistance respiratoire (94 de plus qu’hier).

"Rester prudent avant de se réjouir"

Alors, si la tendance est de nouveau au ralentissement concernant les nouvelles entrées aux soins intensifs, faut-il pour autant s’en réjouir ? "Il faut être très prudent avec les chiffres du jour, car il y a parfois des délais dans les rapports envoyés par les hôpitaux. En début de semaine dernière, il y avait également une diminution du nombre d’hospitalisation, la seule donnée qu’on regarde, car elle reste le thermomètre fiable pour juger de la situation. Si on regarde cette dernière, on constate un faible ralentissement ce mardi et hier. Ce sera une bonne nouvelle si ce n’est pas dû au week-end avec l’effet de report des chiffres. Il faut dons rester prudent avant de se réjouir et poursuivre les efforts. Cette diminution doit se confirmer mercredi et jeudi pour parler d’un réel ralentissement. On avait dit la même chose la semaine passée et ça ne s’est pas vérifié en fin de semaine, il faut vraiment éviter de commenter de manière définitive sur deux jours", rappelle Simon Dellicour, épidémiologiste à l’ULB. Et si certains hôpitaux arrivent à saturation, il devrait être possible de faire face au flux à l’échelle nationale. "Nous voyons un certain nombre de signes encourageants en Belgique quant à un ralentissement de l’épidémie", a indiqué Emmanuel André, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. "Mais tous les jours, nous voyons encore un nombre important de patients entrer aux soins intensifs. On se rapproche du pic épidémique. Le travail sera donc plus intense."