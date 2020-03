La Flandre compte 59 % des contaminés, mais à peine 17 % des décès. La capitale, quant à elle, compte 39 % des décès alors qu’elle ne représente que 10,6 % de la population.

Depuis le début de l’épidémie du coronavirus, 88 décès ont été rapportés en Belgique. La grande majorité concerne des personnes de plus de 65 ans, même si 4 des personnes décédées avaient entre 45 et 64 ans, et qu’une autre avait moins de 44 ans. La répartition géographique des cas, des hospitalisations et des tués interpelle.

Petit rappel en carte dynamique, avant d'aller plus loin :

À ce jour, un total de 3 743 cas confirmés a été rapporté ; 2 213 cas (59 %) en Flandre, qui représente 57,5 % de la population, 971 (26 %) cas en Wallonie, qui représente 32,0 % de la population et 450 (12 %) cas à Bruxelles (10,6 % de la population belge). Les données sur le lieu de résidence n’étaient pas disponibles pour 109 cas (3 %). Conclusion : les cas positifs au coronavirus sont légèrement plus nombreux en Flandre en proportion, et assez nettement moins importants en Wallonie. À Bruxelles, ils sont au-dessus de la moyenne belge. “Cela peut s’expliquer par le fait que la Flandre a testé plus rapidement les patients au début de l’épidémie. Les tests ont été plus lents à se mettre en route à Bruxelles et en Wallonie même s’ils ont rattrapé leur retard depuis”, contextualise Emmanuel André, virologue et porte-parole interfédéral coronavirus. “Or, on sait que la grande majorité des cas de contaminations ne sont pas notifiés. On ne teste que les patients les plus malades.”

La province du Limbourg est la plus touchée en termes de nombre de cas pour 100.000 habitants, devant le Hainaut et le Brabant flamand.

Selon les données du Cmmid (Centre for the Mathematical Modelling of Infectious Diseases), repris par l’Echo, la Belgique n’aurait détecté qu’entre 8 et 17 % des cas réels.

À la clôture du rapport Sciensano du 22 mars, un total de 88 décès a été rapporté. 35 d’entre eux au moins étaient domiciliés à Bruxelles, une quinzaine en Flandre et une trentaine en Wallonie. La capitale compte 39 % des décès alors qu’elle ne représente que 10,6 % de la population. La Wallonie compte 26 % des contaminés mais 34 % des décès. À l’inverse, la Flandre compte 59 % des contaminés, mais à peine 17 % des décès. Le taux de mortalité apparaît donc nettement plus faible en Flandre qu’en Wallonie, du moins pour l'instant. Et il est très nettement plus élevé à Bruxelles.

"Manque de recul"

Comment expliquer cette surmortalité wallonne et surtout bruxelloise ? “C’est interpellant et nous observons ces chiffres avec la plus grande attention”, nous précise Emmanuel André. “Avant tout, précisons que les décès peuvent survenir partout. Les villes, en particulier Bruxelles, sont des lieux où il y a beaucoup de proximité physique entre les citoyens, mais aussi davantage de pauvreté, et de vieilles personnes qui présentent des facteurs de comorbidité. La vérité est que nous n’avons pas encore assez de recul sur les chiffres que pour affirmer que les données actuelles sont significatives ou qu’il s’agit d’autre chose que d’un hasard. C’est beaucoup trop tôt. Marius Gilbert (chercheur en épidémiologie de l’ULB) partage mon analyse sur ce sujet. D’autant qu’on ne peut pas considérer les moyens hospitaliers comme un critère car les hôpitaux ne sont pas encore à saturation. Mais il faut rester vigilant.”