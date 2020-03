Depuis le début de la crise, les scientifiques belges pointent du doigt leurs difficultés à accéder aux données chiffrées, qui évoluent d'ailleurs quotidiennement, concernant le Covid-19. La raison ? Ils n'ont toujours pas accès aux données brutes concernant le Coronavirus. Si les Italiens et les Français travaillent depuis plusieurs semaines en open data, ce n'est toujours le cas des chercheurs belges. Au plus grand regret de Marius Gilbert, épidémiologiste à l'ULB, qui dénonce cette situation et appelle à une ouverture des données publiques sans restriction.

Premièrement, quelles sont les données mises à la disposition des scientifiques concernant le Covid-19 en Belgique ?



"Pour l'instant Sciensano diffuse un rapport quotidien sous forme de PDF. Ensuite, tous les scientifiques doivent extraire les informations de ce rapport puis ils doivent les ré-encoder dans des fichiers Excel. Ce qui est déjà une perte de temps idiote alors qu'on pourrait avoir accès à ces chiffres directement. Dans ce rapport, il y a des données impossibles à extraire, comme le nombre de cas par commune par exemple, on ne peut pas baser avec profondeur nos analyses sur des simples données extraites d'un graphique".

Quelle est la position des chercheurs en Belgique par rapport à cette situation ?

