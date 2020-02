Suite au sixième décès survenu en Italie, la propagation du virus inquiète de plus en plus. En Belgique, si certains citoyens se jettent sur les masques, d'autres sont plus confiants. Micro-trottoir dans les rues de Bruxelles, ce lundi matin.

Cinq témoins, croisés ce matin dans les rues de Bruxelles, font part de leur calme par rapport à la recrudescence du coronavirus en Europe.

Mireille: "J'évite de faire la bise"

© BAUWERAERTS DIDIER



Mireille confie utiliser régulièrement des masques :" Comme je suis une personne plus âgée, c'est pour lutter contre les bactéries en général que j'utilise des masques. C'est pour cette raison aussi que j'évite de faire la bise. Le coronavirus ne m'inquiète pas plus qu'une autre maladie, même si aujourd'hui, partir dans un pays asiatique me semble être invraisemblable."

Rosalie: "Je n'ai pas peur"

© BAUWERAERTS DIDIER

"Je pars bientôt pour le Japon, et j'ai prévu des masques ainsi que du gel hydroalcoolique". La jeune fille est catégorique, ce virus ne lui fait pas peur, et ne va pas l'empêcher de voyager.

Anne-Grâce: "Comme la grippe"

© BAUWERAERTS DIDIER

Ce n'est pas le coronavirus qui va affoler Anne-Grâce. Selon elle, il ne faut pas en avoir peur, une solution sera forcément trouvée comme pour la grippe.

Jonathan: "Je n'ai jamais acheté de masque"

© BAUWERAERTS DIDIER

Ce père de famille est clair, il ne faut pas s'affoler, il s'agit là d'un virus comme un autre. En revanche, ce dernier déplore le manque d'informations concrètes concernant le virus.

Roger: "Pas vraiment inquiet"

"Le coronavirus ne m'inquiète pas plus que ça, je n'ai jamais été en pharmacie pour acheter des masques. Par contre, je n'irais pas en voyage dans certains pays".