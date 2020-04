La Ministre des sports Valérie Glatigny et le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles veulent soutenir les clubs et fédérations affectés par la crise sanitaire.

Suite à la crise du coronavirus et les mesures prises par le Conseil national de sécurité, de nombreux clubs sportifs mais aussi de nombreuses fédérations connaissent une période financière difficile avec l’interruption des activités lors d’un moment de l’année qui est souvent très riche en tournois, stages, compétitions ou événements. Pour soutenir autant que possible les acteurs du mouvement sportif, le Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de débloquer, ce jeudi, 4 millions d’euros qui serviront à soutenir les clubs sportifs et les fédérations sportives.

“”Le mouvement sportif organisé joue un rôle essentiel dans le quotidien des citoyens. Qu’il soit compétitif ou amateur, le sport offre à tous la possibilité de nouer des contacts sociaux, de rester en bonne santé et de se dépasser. La situation sans précédent que nous connaissons met malheureusement en difficulté les clubs sportifs et les fédérations sportives. En débloquant 4 millions d’euros, le Gouvernement leur envoie aujourd’hui un signal fort de soutien”, a expliqué Valérie Glatigny, la Ministre des sports de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Un formulaire ad hoc, accompagné d’un modèle de trésorerie provisoire sera élaboré conjointement par l’Administration générale des Sports et l’AISF afin de permettre l’appel à indemnisation et faciliter le traitement administratif des demandes. Celles-ci devront être rentrées pour le 5 juin et seront ensuite examinées et validées par le Gouvernement.