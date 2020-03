Les autorités sanitaires ont annoncé ce matin qu'une cinquième personne était décédée du Covid-19. Mais que sait-on des Belges qui ont perdu la vie à cause du virus depuis le début de l'épidémie ?

Le premier décès lié au coronavirus en Belgique avait été annoncé le mercredi 11 mars par le SPF Santé publique. Il s'agissait d'une dame âgée de 90 ans qui avait perdu la vie sur le site Molière des hôpitaux Iris Sud à Bruxelles. Elle avait été admise le lundi 9 mars pour une "pathologie pulmonaire lourde" avait déclaré le docteur Hervé Deladrière, directeur des hôpitaux bruxellois Iris Sud. "La patiente est bien morte du coronavirus mais elle était dans une situation chronique compliquée."

Un second décès avait été enregistré à l’hôpital Sainte-Elisabeth (Cliniques de l'Europe). Un patient âgé de 73 ans avait été admis le 4 mars et a également perdu la vie à cause du coronavirus. Son état s'était fortement dégradé alors qu'il était aux soins intensifs.

La semaine dernière, le SPF Santé annonçait que le virus avait fait une troisième victime dans une maison de retraite de Rhode-Saint-Genèse. L'homme de 86 ans avait été placé en quarantaine au sein de l’institution après avoir été testé positif au virus.



Ce samedi, un quatrième décès a été enregistré : celui d'un octogénaire.

C'est aujourd'hui une personne âgée de 88 ans qui a perdu la vie, portant ainsi le nombre de morts à 5 en Belgique, a annoncé le SPF Santé publique lors de son point presse journalier.



Selon les dernières informations données par le SPF Santé publique, 252 patients sont actuellement hospitalisés en Belgique, 53 se trouvent aux soins intensifs et 31 ont besoin d'assistance respiratoire.

Bulletin épidémiologique du 16 mars 2020 © epidemio.wiv-isp.be

© epidemio.wiv-isp.be



Comme le montre le graphique ci-dessus, même si les décès concernent des personnes âgées, la tranche d'âges la plus touchée est celle des 45-49 ans. Des enfants en bas âge sont également atteints de la maladie. Tous peuvent développer des complications graves !