Comme on peut le voir sur le tableau ci-dessous, toutes les provinces belges voient leur nombre d'infections augmenter. La plus forte hausse est constatée dans le Brabant wallon: la moyenne du nombre de contaminations (1069) est supérieure de 69% à celle de la période de sept jours précédente (634). S'ensuivent le Luxembourg (+57%) et Namur (+55%). La hausse la plus basse rapportée ce mardi 23 mars par Sciensano concerne la province de Liège (+27%).









© Sciensano

Et dans votre commune ? Pour ce qui est du taux d'incidence (le nombre de personnes testées positives par 100.000 habitants sur les 14 derniers jours), ce sont la provinces de Namur (669), la Région bruxelloise (524) et la province de Flandre orientale (493) qui sont en tête.

Le taux d'incidence grimpe dans certaines communes jusqu'à plus de 2.000. C'est le cas d'Oostrozebeke, qui enregistre le taux d'incidence le plus élevé en Belgique (2.112). Cette commune est suivie par Meix-devant-Virton (1.744), Fauvillers (1.639), Florennes (1.465), Chimay (1.275) et Fontaine-l'Évêque (1.205).













Pour réaliser cette carte, nous nous sommes basés sur le code couleur utilisé par l'ECDC sur son site, afin de pouvoir comparer la situation de la Belgique avec celle des autres pays européens. Vous pouvez consulter, dans la carte ci-dessous, le taux d'incidence de votre commune.



© ECDC



Tous les indicateurs sont à la hausse en Belgique. Les chiffres de ces derniers jours ont atteint des seuils qui n'avaient plus été observés depuis le début de la seconde vague, comme l'a expliqué Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique. Au point de pousser les autorités à envisager un nouveau lockdown. Un Comité de concertation devrait par ailleurs se réunir d'urgence ce mercredi matin pour aborder la question. Mais si les experts de la santé sont unanimes quant à la nécessité de reconfiner , certains ont plaidé pour un lockdown régionalisé , arguant que "certaines zones du pays s'en sortent mieux" que d'autres. Qu'en est-il dès lors de la situation dans les différentes provinces belges ?