La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis en ligne des contenus destinés aux élèves de primaire et de secondaire.

L’Enseignement à distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est dit prêt à accueillir les professeurs et les élèves.

L’enseignement à distance de la Fédération Wallonie-Bruxelles a décidé de mettre à disposition des élèves en quarantaine ses modules de cours interactifs de niveaux primaire et secondaire.

Au travers d’activités et d’exercices, de supports audio et vidéo, d’échanges dans des forums, de corrections de devoirs et de nombreux conseils donnés par des enseignants, les élèves temporairement écartés pourront continuer à évoluer dans leur programme scolaire.

Les modules de l’enseignement à distance sont accessibles à tous et à tout moment sur une plateforme de formation en ligne. Ils sont gratuits, entre autres, pour les mineurs d’âge inscrits dans un établissement d’enseignement organisé ou subventionné par la FWB.

Actuellement, ils permettent déjà à plus de 7 000 apprenants de bénéficier de soutien scolaire, de préparations aux épreuves externes… Les inscriptions peuvent être réalisées tout au long de l’année via le site www.elearning.cfwb.be.

Des conseillers en orientation accompagnent et assurent le suivi des candidats dans leur processus d’inscription et leur parcours d’apprentissage.