Sophie Wilmès et son gouvernement recevront ce jeudi la confiance du Parlement pour former un gouvernement minoritaire mais de plein exercice qui doit lutter contre le coronavirus. En conséquence, les 13 ministres quitteront les bancs de la Chambre. 10 d'entre eux seront remplacés par leur suppléant.

La Première ministre, Sophie Wilmès, demandera jeudi la confiance à la Chambre. Elle formera alors un gouvernement minoritaire, soutenu de l’extérieur au Parlement et qui demandera ensuite les pouvoirs spéciaux. Une très large majorité (plus de 100 sièges) lui est acquise.

Différence notable : il ne s’agira plus d’un gouvernement en affaires courantes, mais bien d’un gouvernement de plein exercice (bien que politiquement centré sur la lutte contre le coronavirus).

Ce gouvernement sera composé des mêmes ministres. Mais en affaires courantes, les ministres siègent à la Chambre. Pas dans un gouvernement de plein exercice. Conséquence : les ministres quitteront la Chambre et seront remplacés par leur suppléant, comme nous le confirme le greffe de la Chambre des représentants. La date de leur prestation de serment n'a toutefois pas encore été fixée.

François Bellot (MR) ne sera pas suppléé, le ministre de la mobilité ayant été élu sur une liste régionale et non à la Chambre. Pieter De Crem (CD&V), ministre de l’Intérieur, a quant à lui déjà été suppléé car il a renoncé à siéger à la Chambre. Philippe De Backer (Open Vld), ne devra pas être suppléé, le ministre des Télécommunications ne s’étant pas présenté aux dernières élections législatives.

La date de prestation de serment des suppléants n’a pas encore été fixée.

Voici les députés qui entreront à la Chambre d’ici à quelques jours.

MR

Mathieu Bihet, premier suppléant, remplace numériquement Daniel Bacquelaine .

L’ex-président des jeunes MR (28 ans) est l’une des personnalités montantes du parti. Échevin à Neupré (province de Liège), il était le premier suppléant à la Chambre pour la province de Liège.

Magali Dock, ex députée wallonne change d’assemblée, est deuxième suppléante en province de Liège. La Hutoise de 40 ans remplacera Philippe Goffin à la Chambre.

Christophe Bombled , bourgmestre de Cerfontaine, 1er suppléant en province de Namur, suppléera David Clarinval.

Nathalie Gilson , échevine à Ixelles et présidente du conseil d’administration de Brutélé remplacera Sophie Wilmès, après sa prestation de serment en tant que Première ministre.

En Hainaut, Benoît Friart , député sortant et bourgmestre de Le Roeulx, premier suppléant de la liste fédérale, retrouvera les bancs de la Chambre après quelques mois d’absence.

Isabelle Galant , sœur de Jacqueline Galant (ex-ministre de la Mobilité) seconde suppléante en Hainaut, retrouvera elle aussi la Chambre, qu’elle avait déjà rejointe en 2017 en tant que suppléante. Ils remplacent les ministres Denis Ducarme et Marie-Christine Marghem.

CD&V

Sammy Mahdi (31 ans), président des jeunes CD&V reprendra le siège de Koen Geens, dont il est le premier suppléant en Brabant flamand. Il s’agit de l’étoile montante du parti et probablement de la personnalité la plus médiatique des nouveaux députés entrant à la Chambre. Il avait été le challenger malheureux de Joachim Coens au second tour de l’élection à la présidence du CD&V, obtenant tout de même 46,7 % des suffrages.

Bercy Slegers , 43 ans, retrouvera les bancs de la Chambre. En 2014, elle avait suppléé Hendrik Bogaert. Elle remplacera cette fois Nathalie Muylle. Cette échevine de la commune de Wervik (Flandre occidentale) a été membre du cabinet d’Yves Leterme (2004-2007) et ensuite secrétaire politique d’Hilde Crevits.

Open Vld

Bram Delvaux (Open Vld), échevin à Tirlemont, entrera à la Chambre. Il est le premier suppléant de Maggie De Block, ministre de la santé, sur les listes fédérales du Brabant flamand.

Robby De Caluwé , bourgmestre de Moerbeke-Waas, montera à la place d'Alexander De Croo, dont il est le premier suppléant.