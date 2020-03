C’est une question qui est sur toutes les lèvres. Peut-on s’attendre à voir l’épidémie ralentir, voire disparaître, avec le retour des beaux jours ? "Maintenant qu’il est là, je ne crois pas qu’il disparaisse. On doit vraiment travailler dessus avec beaucoup d’investissement. Côté climat, on espère en effet qu’avec la chaleur le virus pourra disparaître peu à peu. Mais il reviendra par la suite. Dans l’hémisphère Sud, ce sera l’hiver et donc il pourra prospérer et se propager. On ne sait pas comment la situation va évoluer" , répond Johan Neyts, professeur en virologie à l’université KU Leuven en Belgique et à la tête des opérations du laboratoire Rega à Leuven, un des trois laboratoires au monde capables de développer un traitement contre le Covid-19.