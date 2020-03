Tous les concerts prévus jusqu'au 31 mars au Sportpaleis et à la Lotto Arena d'Anvers, ainsi qu'à Forest National, indique mercredi matin le CEO de Sportpaleis Group sur les ondes de Studio Brussel.

L'information a été confirmée à l'Agence Belga. M. Van Esbroeck a expliqué que l'annulation est la conséquence des récentes décisions des autorités politiques.

La gouverneure de la province d'Anvers, Cathy Berx, traduira dans un règlement la recommandation d'interdiction des événements dans des lieux couverts rassemblant plus de 1.000 personnes émise par le gouvernement fédéral, a-t-elle indiqué mercredi sur Radio 1 (VRT). Le gouvernement fédéral a recommandé mardi cette interdiction. Il est ressorti d'une concertation samedi soir que les gouverneurs appliqueront cette recommandation de la manière la plus uniforme possible.

En province d'Anvers, 46 événements rassemblant de 1.000 à 40.000 personnes sont prévus dans les deux semaines à venir.

"Le plus important, c'est que l'objectif soit atteint. Toute contamination qui peut être évitée doit être évitée. Nous devons éviter que par une propagation rapide du virus les hôpitaux soient saturés", a expliqué Mme Berx.

Les dérogations à l'interdiction des événements de plus de 1.000 personnes dans un lieu couvert ne seront admises qu'à de très strictes conditions. Les organisateurs devront disposer de très bons arguments, c'est-à-dire démontrer que le risque de propagation peut être réduit à néant parce qu'il y a suffisamment d'espace entre les gens, une aération suffisante, etc.

Cette annonce clarifie la situation après les déclarations du bourgmestre d'Anvers, Bart De Wever. L'édile communal a créé la polémique mardi soir en affirmant qu'il ne pouvait "interdire des événements à Anvers que sur base d'une ligne de conduite claire et objective formulée par les autorités fédérales, et non sur base d'un avis".