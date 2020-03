La rumeur se veut persistante mais le fédéral dément l'information.



Ce soir, sur le coup de 20h, le président de la République française, Emmanuel Macron, va prendre la parole pour annoncer des mesures de confinement encore plus drastiques afin de limiter la propagation du Covid-19

Qu'en est-il en Belgique ? Des sources policières, de l'armée et de la sûreté de l'État nous rapportent que, d'ici ce mercredi, les mesures seront également renforcées. Le confinement sera alors plus strict avec un possible couvre-feu décrété à 18h. Les différentes zones de police et l'armée seraient alors mobilisées afin de veiller au respect de ces nouvelles règles.



Contacté à ce sujet, le centre de crise dément toutefois l'information, les experts ne s'étant pas encore positionnés sur la question.

Du côté du 16, rue de la Loi, on dément avoir pris la moindre décision. "Comme depuis le début du suivi du Coronavirus en Belgique, le gouvernement fait analyser constamment par des spécialistes et épidémiologistes au sein du RMG les réponses à donner et quand les meilleures mesures doivent être prises. Nous garderons cette ligne de conduite et nous adapterons les mesures quand et si cela nous est renseigné par le RMG. Le cas échéant un CNS serait alors convoqué et élargi aux représentants des régions."