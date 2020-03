Luc Buysse, médecin généraliste à Arquennes, déplore le manque de clarté par rapport à l'acheminement des tests de déspistage vers le laboratoire compétent: "ce n'est pas au patient d'aller au laboratoire, c'est l'échantillon prélevé qui doit partir au labo".

Ce lundi après-midi, le docteur Luc Buysse reçoit dans son cabinet à Nivelles un patient qui revient de Lombardie et se plaint de fièvre et toux. "Je me dis alors qu'il n'y a pas de problème, j’ai tout ce qu’il faut : les tests, la procédure, la technique pour les écouvillons nasopharyngés, le formulaire de déclaration, la demande de test, les masques et les gants".

Reste alors ensuite à appeler l'Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ) pour l’autorisation de faire le test et afin de lancer son acheminement vers le laboratoire de référence de l’hôpital universitaire de Leuven, le seul à être compétent pour le moment. C’est là-bas qu’aboutissent, à ce stade, les échantillons prélevés chez des personnes susceptibles d'avoir été contaminées par le virus.

