Coronavirus: un nouveau test, basé sur l'air expiré, en cours de développement à Louvain

Belgique

BELGA

Le centre de recherche technologique Imec et l'hôpital universitaire de Louvain travaillent au développement d'un test de dépistage du coronavirus basé sur l'air expiré et livrant un résultat en cinq minutes maximum. L'objectif est qu'un prototype puisse être utilisé à l'été 2021, a indiqué jeudi la ministre flamande de l'innovation Hilde Crevits. Le test de référence, le PCR, a pour inconvénient qu'il doit être réalisé par du personnel soignant qualifié et que son résultat se fait attendre plusieurs jours.