Une enquête interne est en cours pour déterminer les circonstances de la disparition de ce stock indispensable au personnel soignant

La DH apprend qu'un vol important de masques de protection a disparu au sein de l'Huderf, l'hôpital des enfants situé à Jette. Ce stock a disparu en ce début de semaine. Une enquête interne tente de définir les circonstances de cette affaire, que la direction de l'hôpital ne voulait pas ébruiter. Raison pour laquelle, selon nos infos, aucune plainte n'a été déposée.

Toujours est-il que ce vol a véritablement choqué, et on le comprend, une partie du personnel. Comment peut-on ainsi s'attaquer à un stock de masques alors que l'on sait ce matériel indispensable aux soins à apporter aux enfants hospitalisés à l'Huderf? Ou est-ce tout simplement une des unités de l'hôpital qui serait venue se servir sans prévenir ? Impossible à dire à ce stade. Toujours est-il que la disparition de ce stock reste mystérieuse. La piste d'un vol interne, par des membres du personnel, n'est pas exclue non plus. Contactée par nos soins jeudi matin, la porte-parole de l'hôpital nous a répondu ne pas être en mesure de nous commenter l'information, ajoutant qu'on tentait de définir en interne, la situation.

Ajoutons que plusieurs hôpitaux, tant en Belgique qu'à travers le monde, ont été victimes ces dernières semaines de vols de matériel. Comme on vous l'indiquait voici une dizaine de jours, une série d'hôpitaux belges ont même décidé de placer des dispositifs de sécurité sur leurs bouteilles de gel hydroalcoolique afin d'éviter les vols, notamment des patients qui se rendent aux urgences.