"Je ne comprends pas cette stratégie de test d'un point de vue virologique", a déclaré Lode Godderis, professeur de la faculté de médecine de la KU Leuven, dimanche dans De Ochtend sur Radio 1. Avec la nouvelle stratégie de testing Covid, les personnes vaccinées après un contact à haut risque ne sont testées qu'au premier jour et non plus une deuxième fois au septième jour. Mais le chercheur, qui fait également partie du GEMS, note qu'en pratique, "les tests se révèlent souvent positifs le troisième ou le quatrième jour".

Selon lui, des contaminations ne seront pas détectées. Il craint que de nombreuses personnes se rendent au travail après un test négatif, puis se révèlent contagieuses quelques jours plus tard. "C'est la bonne recette pour accélérer la pandémie", a-t-il déploré.

"La seule bonne mesure" d'après Lode Godderis, c'est la quarantaine après un contact à haut risque. "C'est difficile pour toute entreprise, mais d'où l'appel, une fois de plus, à respecter pleinement toutes les mesures sanitaires et les gestes barrières, telles que le télétravail et le maintien de la distance, pour contrer la pandémie", a déclaré l'expert du GEMS.