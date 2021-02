D'après VTM Nieuws, 600 invitations ont été envoyées par erreur à des résidents flamands qui ne devaient normalement pas se fair vacciner maintenant. Habituellement, la convocation pour recevoir son vaccin est envoyée de différentes manières : par la poste dans tous les cas, mais aussi par SMS ou par e-mail si les coordonnées des destinataires sont disponibles. Mais comme il fallait faire vite pour convoquer les bénéficiaires dont la vaccination était prévue la semaine prochaine, il a été décidé de n'inviter que les soignants de première ligne dont l'adresse e-mail et le numéro de téléphone portable étaient disponibles, car l'envoi d'une lettre prend plus de temps.

Cependant, dans certaines provinces flamandes, il n'y avait pas assez de bénéficiaires, ce qui fait que le système chargé des invitations a également convoqué des personnes "lambda", non prioritaires. Et certains soignants de première ligne, dont le numéro de téléphone portable ou l'adresse électronique n'étaient pas connus, n'ont du coup pas reçu d'invitation.

Au total, un peu plus de 600 Flamands ont été "injustement" invités à se faire vacciner, sur un total de 20.000 invitations, selon Joris Moonens, porte-parole de l'Agence pour les Soins et la Santé, indique Belga. Et ces personnes pourront se faire administrer leur vaccin à la date prévue sur cette "mauvaise" invitation. "Appeler ces 600 personnes ou leur envoyer un e-mail pour leur dire qu'elles ne peuvent finalement pas venir ne serait pas efficace", a déclaré M. Moonens, qui souligne que l'erreur ne posera aucun problème dans le processus de vaccination.

Entre-temps, l'erreur a été rectifiée pour les soignants non contactés, et les différents centres s'occupant des invitations ont décidé de ne plus utiliser cette méthode de sélection basée sur le courrier électronique et le numéro de téléphone portable. C'est donc un deuxième cafouillage technique en Belgique concernant la vaccination, après le couac informatique fédéral qui a perturbé le lancement de la vaccination au Heysel .