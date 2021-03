"Regardez ce que font les autres pays"

Le Premier ministre Alexandre de Croo a annoncé " la mise sur pause " du calendrier d'assouplissements . Mais pour Marc Van Ranst, il en faudra plus pour lutter contre la propagation du virus. “”, explique-t-il à Het Laaste Nieuws.

Selon le virologue flamand, la Belgique est beaucoup trop laxiste et devrait prendre exemple sur ses pays voisins. "Regardez ce que font les autres pays : en France et en Allemagne, ils renforcent très clairement les mesures, et en Italie, ils prennent même des mesures de type lockdown ".

Vers un nouveau lockdown ?

Il faudra donc impérativement un durcissement des mesures plutôt qu'un assouplissement selon Marc Van Ranst, pour qui un lockdown pourrait bien être une solution et un passage obligatoire : “ À un moment donné, vous n’aurez pas d’autre choix que de prendre des mesures difficiles. ”

Selon nos informations, le lockdown strict est bien sur la table de nos autorités.