Télétravail, chômage économique, arrêt des activités, la situation que nous traversons actuellement bouleverse de nombreux secteurs d'activités. Mais ce contexte inédit ne doit pas faire oublier les droits des travailleurs à l'approche des vacances.

L'organisation des entreprises est actuellement mise à mal par l'épidémie de Covid-19. En cette période de confinement forcé, la situation est inédite et les employeurs et salariés tentent de s'organiser au mieux face mesures prises pour éviter la propagation du Covid-19. De nombreuses sociétés tournent au ralenti et ont mis leurs équipes au chômage partiel, d'autres font face à une soudaine suractivité qui les oblige à revoir les futurs plannings, que ce soit pour les vacances de Pâques et celles à venir.



Certains annulent donc ces vacances parce qu’il est nécessaire de continuer à travailler. Le prestataire de services RH SD Worx a d'ailleurs déjà constaté une forte augmentation des annulations des jours de congés. Avec depuis cette semaine un pic significatif des annulations ou des reports de jours de congé approuvés. En effet, depuis le 13 mars, SD Worx a relevé un redoublement des annulations de jours de congés parmi les salariés qui enregistrent eux-mêmes leurs absences dans l’application HR Selfservice. À partir du 16 mars, le nombre jours de congés annulés ou déplacés a triplé ou quadruplé. Et depuis le lundi 23 mars, les annulations ou modifications de jours de congés ont même décuplé, comparé à une période lambda. C’est ce que révèle un sondage mené auprès de 75 000 salariés.

Mais pour autant, un employeur peut-il annuler les congés payés de son employé à quelques jours des vacances ?En France, un article du Code du travail permet, non pas d'annuler, mais de reporter les dates de vacances posées par les salariés et validées par leur employeur. Toutefois, en Belgique, rien n'est spécifié à cet effet dans le code du travail.

Le déplacement ou l’annulation doit toujours se faire d’un commun accord



"La seule chose de spécifiée, c'est que tout demande ou annulation de congés doit se faire d'un commun accord. L'employeur ne peut en effet pas imposer la prise de congés ou leur annulation. Le seul article précise qu'il n'y a pas de délais pour annuler ou pas. Le déplacement ou l’annulation doit toujours se faire d’un commun accord. Il doit y avoir de la bonne volonté des deux côtés. Certains salariés annulent ces vacances parce qu’il est nécessaire de continuer à travailler", rapporte Valérie t’Serstevens, senior consultant de SD Worx.

Exception: l'entreprise peut très bien avoir fixé les demandes de congés et peut prévoir dans ce cas une procédure d'annulation, "mais il est toujours conseillé que cela se fasse à l'écrit et ça ne peut pas se faire de manière unilatérale", précise-t-elle.



Et contraire à d'autres pays, la Belgique n'a (pour le moment) pas modifié sa législation en matière de placement des congés : tous devront être soldés pour le 31 décembre, "il n'y a actuellement pas de mesures exceptionnelles en vue de la situation causée par l'épidémie de Covid-19, la loi en la matière ne devrait pas être adaptée".

Des embouteillages constatés au sein des entreprises

Mais le souci, c'est qu'un embouteillage risque de se produire au sein des entreprises. "Avec ces annulations massives de congés à Pâques et plus tard, il va y avoir certains blocages au sein des sociétés surtout qu'on ne pourra pas reporter après le 31/12 prochain, d'où le refus d'annulation de congés dans certains actuels", explique Valérie t’Serstevens.



SD Worx explique donc que l’employeur devra également attirer l’attention de chacun sur la nécessité de prendre ses congés légaux avant le 31 décembre. "Et les employeurs qui souhaitent modifier une période de fermeture collective devront également le faire en concertation avec le conseil d’entreprise, la délégation syndicale ou l’ensemble des travailleurs, conformément aux procédures appropriées".

Et si un employé a demandé plusieurs jours de congés mais qu'ils tombent pendant la période de chômage temporaire, est-ce possible de les annuler afin de les prendre plus tard ? "Les travailleurs n’ont pas droit à une allocation de chômage temporaire pour cause de force majeure lorsqu’ils ont droit à un salaire. Pour les jours de congés, un employé reçoit un salaire de l’employeur. Un ouvrier pas, mais il reçoit le pécule de vacances de la caisse de vacances, qui à son tour est alimentée par l’employeur. En d’autres termes : le chômage temporaire ne s’applique pas aux jours de congés planifiés et approuvés. Inversement, les travailleurs ne sont pas obligés de prendre leurs congés avant la période de chômage temporaire pour force majeure", conclut Valérie t’Serstevens de SD Worx.