En légère hausse au début du week-end, le nombre d’admissions à l’hôpital pour cause de Covid-19 diminue de 5 % et s’établit désormais à 618 par jour en moyenne, selon le bilan provisoire de l’Institut de santé publique Sciensano publié dimanche. "Pour les contaminations, le pic est désormais passé il y a quelques jours sauf reprise surprise. Le nombre des hospitalisations diminue donc logiquement une bonne semaine après le pic des contaminations", commente Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19

Concrètement, le nombre moyen d’infections au coronavirus est passé à 10 512 par jour entre le 29 octobre et le 4 novembre. Cela représente une baisse de 35 % par rapport à la période de sept jours précédente. Le nombre de contaminations en Belgique s’élève à 494 168 depuis le début de l’épidémie. Alors peut-on attendre une évolution similaire au sein des unités de soins intensifs du pays ?

"On espère que dans une semaine ou deux, on aura pareil pour les soins intensifs, sous réserve de mauvaise surprise. D’ailleurs, l’occupation du nombre de lits dans les hôpitaux diminue depuis maintenant trois jours, ce qui est une bonne nouvelle mais cela n’empêche que c’est encore trop élevé pour notre capacité de soins, il faut continuer à tout faire pour que cela diminue", ajoute Van Laethem.

Autre point encourageant, la Belgique n’est plus le pays européen à détenir le nombre de cas de coronavirus le plus élevé par rapport à sa population, toujours d’après le bulletin santé de Sciensano publié ce dimanche. En effet, alors qu’en début de semaine la Belgique occupait le haut du classement avec un taux d’incidence de 1 633 cas de coronavirus pour 100 000 habitants au cours des deux précédentes semaines, notre pays se trouve désormais en troisième position, avec un taux d’incidence de 1 333 cas, derrière la République tchèque (1 551 cas) et le Grand-Duché de Luxembourg (1 459).

À l’autre extrémité du classement, la Finlande présente un taux d’incidence de 53 cas pour 100 000 habitants. Toutefois, ces chiffres ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ainsi, toute comparaison entre pays s’avère en effet difficile en raison des différentes stratégies de testing mises en œuvre.