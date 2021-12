Entre menace de désobéissance civile, désunion politique et ras-le-bol de la population, l’arrêt du Conseil d’État, forçant la réouverture des cinémas et des théâtres, ponctue une séquence délicate pour le gouvernement. Le Comité de concertation (Codeco), confronté à une situation incertaine et à la lassitude des Belges, est à la recherche de son souffle. Denis Ducarme (MR) le juge en état de "mort cérébrale" . Pour Georges Gilkinet (Écolo), le fonctionnement doit être repensé. "Nous devons toujours améliorer nos modes de fonctionnement", a-t-il estimé sur la RTBF.

Pierre-Yves Jeholet (MR), ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a évoqué "la nécessité de repenser et d’améliorer encore la gestion de la crise". La m ultiplication des Codeco d’urgence à partir de la mi-novembre a mis en évidence des manquements. Quelles sont les pistes d’amélioration et comment procéder ?