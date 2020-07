L’Institut de santé publique Sciensano a mis à jour ses indications de testing pour les enfants de moins de 3 ans, qui se voient limitées, de même que les mesures à prendre pour les milieux d’accueil.

Dans les faits, le milieu d’accueil (ou section au sein d’une crèche) doit donc être fermé uniquement si un membre du personnel soignant est un cas confirmé de Covid-19. Deuxième scénario, il y a deux cas confirmés de Covid-19 parmi les enfants au sein de la même bulle, "dans ces cas-là, les crèches seront également directement fermées", précise Sciensano. Tous les enfants et les collègues de la bulle concernée sont considérés comme des contacts étroits et doivent être mis en quarantaine. De plus, un test est recommandé uniquement pour les adultes.

Pour ce qui est de la collectivité résidentielle, les enfants qui font partie de la même bulle/groupe de prise en charge sont considérés comme des contacts proches. Les mêmes mesures s’appliquent (en fonction de l’âge) pour les membres d’une famille (cohabitant). Pour ce qui est des masques en tissu, ils ne sont pas recommandés pour les enfants en milieu d’accueil et de moins de 12 ans, car leur utilisation correcte ne peut pas être appliquée à ces âges-là.