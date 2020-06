Ecolo a proposé Thierry Detienne à la Cour Constitutionnelle, à la place de Zakia Khattabi, a annoncé mardi soir LN24.

La décision a été validée par les verts lors d'un conseil de fédération extraordinaire avec 85% de voix positives, selon la chaîne d'information. La prochaine étape sera d'obtenir la confiance du Sénat. La députée Zakia Khattabi a appris à la mi-mai qu'elle ne siègerait pas à la Cour constitutionnelle. Elle n'a, en effet, pas pu recueillir la majorité des deux tiers requise au Sénat. Elle avait alors annoncé qu'elle poursuivrait son mandat parlementaire à la Chambre.

Thierry Detienne a rejoint les rangs du mouvement Ecolo dans les années quatre-vingt. Il est tout d'abord élu conseiller provincial de Liège (1988-1991). Il siégera à la Chambre en 1995. Il deviendra ministre en charge des Affaires sociales et de la Santé dans le gouvernement wallon de 1999 à 2004.

En 2006, il est élu conseiller communal à Liège, dans l'opposition. En 2012, il n'est pas réélu au Parlement belge. Il reprendra alors son métier d'enseignant, formateur et consultant auprès du Centre pour la Formation et l'Intervention Psychosociologique (CFIP). Puis, il sera nommé directeur d'une école secondaire technique et professionnelle industrielle, l'Institut Saint-Laurent de Liège, en 2006. Il sera également administrateur de l'ALG (2008) ou encore, membre du comité directeur de Tecteo en 2011. M. Detienne est nommé en juillet 2013 Commissaire-délégué du gouvernement de la Communauté française Wallonie-Bruxelles auprès des Hautes Écoles et des Écoles supérieurs des Arts.