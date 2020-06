Voici le nouvel épisode du feuilleton qui agite le Sénat depuis plus de 6 mois : après que la candidature de Zakia Khattabi, ancienne coprésidente d'Ecolo, avait été définitivement rejetée par la Haute Assemblée il y a 15 jours, les verts francophones ont sorti de leur chapeau un profil nettement plus consensuel. Le nom de Thierry Detienne , l'ancien ministre wallon, a été retenu lors d'une réunion du conseil de fédération de sa formation politique avec 85% de voix positives.

" Il est très apprécié" , analyse un parlementaire écolo qui estime que Thierry Detienne devrait obtenir sans trop de problème le poste de juge à la Cour constitutionnelle qui avait été refusé à Zakia Khattabi.

On se souvient que l'ancienne coprésidente avait subi un tir de barrage de la part de l'aile flamande de l'assemblée, la N-VA et le Vlaams Belang étant les deux partis les plus ouvertement hostiles.

Du côté francophone, le MR, qui avait, lors d'un premier vote, soutenu les espoirs de Zakia Khattabi, avait, lors du second vote, reporté son choix sur l'autre candidate des verts francophones (d'habitude, les partis politiques présentent un second nom, en plus de leur véritable poulain, pour des motifs purement formels).

Le président libéral, Georges-Louis Bouchez , avait expliqué les raisons de cette évolution : pour l'essentiel, le MR refusait de suivre Ecolo dans son obstination à installer l'ancienne coprésidente, connue pour son sens de la polémique, à la Cour constitutionnelle.

Des contacts discrets entre le MR et Ecolo

Avec Thierry Detienne, la situation est bien différente. De nature discrète et studieuse, l'ex-ministre wallon est nettement plus consensuel que Zakia Khattabi. Selon nos informations, les sénateurs libéraux francophones devraient voter en sa faveur. Des contacts informels entre les verts et la présidence du MR ont eu lieu le week-end dernier et Georges-Louis Bouchez a fait savoir qu'il approuvait le nouveau candidat.

Un nouveau vote est prévu au Sénat le 12 juin. A ce stade, aucune audition de Thierry Detienne n'est annoncée. Pour rappel, le candidat à la fonction de juge à la Cour constitutionnelle doit obtenir au moins deux tiers des voix exprimées valablement.