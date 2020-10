Courrier, transports ou encore soins à domicile doivent gérer malades et quarantaines.

La seconde vague du Covid-19 est sur toutes les lèvres depuis plusieurs semaines. Un retour à la case départ pour certains, mais avec des conséquences différentes. Aujourd’hui, le virus circule plus activement au sein de la population active, avec un nombre important de personnes malades ou isolées à la suite d’un contact rapproché.

Et si les tests pour les personnes asymptomatiques permettaient jusqu’il y a peu de remettre les personnes non infectées au travail, ce n’est plus le cas depuis le début de la semaine. Plusieurs métiers sont donc sous tensions, notamment ceux qui nous rendent service au quotidien : facteurs, conducteurs de bus, métros ou train, aides-ménagères, techniciens dans la téléphonie ou encore les responsables des soins à domicile. Tour d’horizon.