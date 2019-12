Au contraire, les professeurs d’éducation physique sont ceux qui sont les plus faciles à trouver.

Les derniers indicateurs de l’enseignement nous permettent d’avoir une idée précise des matières qui souffrent de la fameuse pénurie de professeurs et ce, grâce à la réforme des titres et fonctions. Celle-ci permet en effet de répartir les enseignants en trois catégories : ceux qui ont le titre requis pour enseigner une matière, ceux qui ont le titre suffisant et ceux qui ont un titre de pénurie. Les professeurs portant ce dernier titre pour une matière ne peuvent en effet l’enseigner qu’à condition qu’aucun enseignant en titre requis ou suffisant n’ait été recruté par l’établissement scolaire.

Entre le premier septembre et le 31 mars 2019, dans l’enseignement fondamental, les matières qui comptaient le plus d’enseignants en titre de pénurie ou non listé étaient les maîtres de seconde langue, de morale ou de religion, les instituteurs en immersion et les maîtres de philosophie et de citoyenneté.

Dans l’enseignement secondaire inférieur, ce sont les professeurs de pratique professionnelle, les professeurs de cours techniques et artistiques, les professeurs de langue germanique et de philosophie et citoyenneté qui étaient les plus difficiles à recruter. Au contraire, les professeurs d’éducation physique étaient les moins difficiles à trouver.

Dans l’enseignement secondaire supérieur, près de 60 % des professeurs de pratique professionnelle détenaient un titre de pénurie. Les professeurs de cours techniques et artistiques, de géographie, de morale et religion et de philosophie et citoyenneté étaient également difficiles à trouver.