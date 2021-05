Couvre-feu:

Le couvre-feu qui était en vigueur sur le territoire (entre minuit et 5 h du matin en Wallonie et en Flandre, 22h-6h à Bruxelles) sera levé. Il sera remplacé par une interdiction de rassemblement de plus de 3 personnes (sauf membres d'un même ménage) dans l'espace public à partir de minuit.



Horeca:

Il s'agit d'une date importante pour le secteur de l'Horeca. Après de nombreux mois fermés, les établissements vont pouvoir rouvrir leurs terrasses entre 8h et 22h moyennant le respect d'un certain nombre de conditions strictes (distance entre les tables, service au bar interdit, port du masque lors des déplacements...)

La bulle intérieure:

Le 8 mai, la bulle intérieure de chaque ménage passera d'un à deux individus. Il sera donc possible de recevoir chez soi deux personnes en même temps, à condition qu'elles fassent partie du même ménage. La distance sociale devra être respectée avec les invités sauf avec le contact rapproché.

Événements et cultes



A partir de samedi, sur autorisation des autorités communales, il sera également possible de tenir des évènements en extérieur avec un public assis de maximum 50 personnes. Ceux-ci devront obligatoirement être organisés par des professionnels et devront respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Les cultes pourront reprendre pour autant qu'ils se fassent en extérieur aux endroits prévus à cet effet.

Parcs d’attractions, brocantes et marchés aux puces

Dès ce week-end, les parties extérieures des parcs d'attractions peuvent rouvrir. Il en va de même pour les parties extérieures des brocantes et marchés aux puces, pour autant qu’il s’agisse de vendeurs professionnels.

Activités dans un contexte organisé

La limite d’âge de 18 ans pour les activités extérieures dans un contexte organisé est levée. Ces activités pourront être organisées pour un maximum de 25 personnes, encadrants non compris.



Pour les enfants jusqu'à l'âge de 12 ans, les activités pourront également être tenues en intérieur en groupe de maximum 10.

Le public est interdit sauf pour les entraînements sportifs non-professionnels. Dans ce cas présent, les participants jusqu'à l'âge de 18 ans peuvent chacun être accompagné par un seul membre du même ménage.