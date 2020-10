Le comité de concertation a décrété un couvre-feu sur tout le pays de minuit à 5 h du matin.

On mène une lutte inégale contre un virus qui n’a qu’un seul but : contaminer, rendre malade et tuer des gens", pointe Alexander De Croo, la mine grave, sans prendre de gants. Il est 19 h 30 ce vendredi. Le Premier ministre sort d’une discussion ardue de 7 h avec 16 autres ministres au Palais d’Egmont. Les temps sont durs. Les mesures le sont aussi. "Dans les jours qui viennent, les nouvelles seront mauvaises", ajoute-t-il encore, rappelant que "les chiffres doublent semaine après semaine".

Pour lutter contre la nouvelle flambée de coronavirus, le gouvernement a décidé de prendre des mesures drastiques. Le pays est placé dans un confinement partiel.