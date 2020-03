Courrier Bpost suit les consignes des autorités, sans tomber dans la panique.

Chez bpost, les facteurs ont également reçu des consignes claires. Lavage des mains intensif, et éternuement dans le coude font partie du quotidien des facteurs et autres travailleurs des centres de tri. "C ’est simple, nous suivons les recommandations du SPF et nous informons nos collaborateurs en interne" , affirme Delphine Van Bladel, porte-parole de bpost. " Nous sommes attentifs et nous suivons l’évolution de la situation pour éventuellement prendre de nouvelles mesures. "

Des mesures qui sont donc d’application au sein des bâtiments de bpost, mais que les facteurs sont invités à suivre durant leur tournée. Pour ceux qui connaissent bien leur facteur, il faudra trouver un autre moyen pour lui dire bonjour qu’une poignée de main ou une bise. Une mesure logique, évidemment.